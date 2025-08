agenzia

'Non è l'Ue a comprare gas, sono gli Stati membri a farlo'

BRUXELLES, 01 AGO – “Von der Leyen ha fatto accordi su questioni che non le competono. Bruxelles non ha mai comprato un solo metro cubo di gas, gli Stati membri lo fanno. Non l’ho autorizzata a negoziare per l’Ungheria”. Lo ha detto il premier ungherese Viktor Orban.

