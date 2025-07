Orban, ‘Kiev aggressiva, accetti nostro no a adesione Ue’

agenzia

'Non vogliamo né la guerra né la distruzione dell'economia'

BRUXELLES, 03 LUG – “L’Ucraina sta attaccando l’Ungheria con crescente aggressività perché a Bruxelles abbiamo bloccato la loro adesione all’Ue. Devono capire che l’Ungheria, per ragioni fondamentali e strategiche, non sostiene l’adesione dell’Ucraina all’Ue. Non vogliamo la guerra e non permetteremo la distruzione dell’economia europea, compresa quella ungherese”. Così il primo ministro ungherese, Viktor Orban, citato in un tweet dal portavoce del governo Zoltan Kovacs. “Kiev – aggiunge – deve accettare che non spetta a loro dire al popolo ungherese cosa pensare”.

