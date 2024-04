Orban, Patto sui migranti è un altro chiodo sulla bara dell’Ue

agenzia

'L'Ungheria non si arrenderà mai, serve cambiamento a Bruxelles'

BRUXELLES, 10 APR – “Il Patto sulla migrazione è un altro chiodo sulla bara dell’Unione Europea. L’unità è morta, i confini sicuri non ci sono più. L’Ungheria non si arrenderà mai alla frenesia dell’immigrazione di massa! Abbiamo bisogno di un cambiamento a Bruxelles per fermare la migrazione”. Lo scrive su X il premier ungherese Viktor Orban, che insieme alla Polonia aveva votato no al Patto.

