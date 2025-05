Ordine avvocati contro legale di Sempio, ‘sobrietà e decoro’

agenzia

MILANO, 23 MAG – “Il nostro Codice deontologico impone all’avvocato che rilasci dichiarazioni pubbliche o interagisca con i media o utilizzi i social network l’obbligo di assumere un comportamento riservato, sobrio e misurato a tutela del decoro e della dignità dell’avvocatura”. Lo scrive in un comunicato l’Ordine degli avvocati di Milano, “alla luce della rinnovata attenzione mediatica sulla vicenda dell’omicidio di Garlasco” e facendo implicito riferimento al post su Instagram della legale di Andrea Sempio, Angela Taccia, nel quale scrisse “Guerra dura senza paura” e “CPP we love you”, il giorno in cui la difesa contestò la nullità dell’invito a comparire dei pm di Pavia e il 37enne non si presentò all’interrogatorio.

