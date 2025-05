Ore decisive per l’accordo di tregua, Dermer da Witkoff

agenzia

Dopo dichiarazioni di ieri sera 'sviluppi in 2 giorni'

TEL AVIV, 27 MAG – Il ministro Ron Dermer, che guida per Israele i negoziati per il rilascio degli ostaggi, dovrebbe incontrare oggi a Washington l’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff. Lo riferiscono i media israeliani. L’incontro avviene all’indomani della telefonata di Witkoff e del responsabile Usa per gli ostaggi Adam Buehler in cui hanno detto ad alcuni famigliari che “sperano in sviluppi nei prossimi due giorni”. Ieri sera anche Benyamin Netanyahu si è detto fiducioso di poter fare un annuncio sui rapiti. Secondo indiscrezioni, sono in corso colloqui stringenti per arrivare alla tregua a Gaza e alla liberazione dei 20 rapiti ancora in vita.

