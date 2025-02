Ore intense per il mercato del Milan, da Joao Felix a Okafor

agenzia

Svizzero verso il Napoli, Bennacer vuole l'Olympic Marsiglia

MILANO, 03 FEB – Ultime ore di calciomercato intense per il Milan che sta trattando Joao Felix con il Chelsea. Un’operazione difficile per le richieste economiche del club inglese ma Jorge Mendes, agente dell’attaccante portoghese, sta lavorando in queste ore per regalare a Sergio Conceiçao un altro rinforzo in attacco. Il club rossonero starebbe provando a trovare l’intesa per un prestito con diritto di riscatto. Ma non è l’unica trattativa sul tavolo del Milan. Okafor, infatti, è vicino dal lasciare Milano per raggiungere Napoli alla corte di Conte. Anche Bennacer potrebbe essere ceduto, vuole andare all’Olympique Marsiglia.

