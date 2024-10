Organizzatori, ‘oltre 80.000 nelle 7 piazze per la pace’

agenzia

Il dato fornito dalla Rete pace e disarmo

ROMA, 26 OTT – Oltre 80.000 persone nelle 7 piazze arcobaleno. “I primi cortei si sono mossi nelle mattinate assolate di Bari, Cagliari e Palermo raccogliendo migliaia di persone. Nel pomeriggio hanno iniziato il loro cammino le lunghe file, con decine di migliaia di persone, che hanno contraddistinto le manifestazioni di Roma e Firenze, mentre nemmeno la pioggia battente ha scoraggiato le numerose presenze nelle piazze di Milano e Torino. In totale – considerando anche le presenze in manifestazioni satellite delle oltre sette Piazze Arcobaleno previste dalla mobilitazione nazionale – oggi sono scese in piazza per fermare la guerra e costruire la Pace oltre 80.000 persone”. Lo comunica la Rete Pace e Disarmo

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA