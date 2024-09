Orlopp (Commerz), ‘domani il primo incontro con Unicredit’

agenzia

'Valuteremo tutte proposte strategiche in arrivo'

MILANO, 26 SET – La ceo e cfo di Commerzbank, Bettina Orlopp avrà domani il primo incontro con Unicredit, dopo che il gruppo di Piazza Gae Aulenti è diventato con il 21% potenziale il primo azionista davanti allo Stato tedesco che ha il 12%. La Orlopp, parlando alla Bofa ceo Conference, spiega che intende valutare tutte le proposte strategiche in arrivo e vuole stabilità per valutare le opzioni. Inoltre la ceo di Commerz spiega che non farà vendite rapide, come strategia di difesa, e non farà acquisizioni folli per difendere l’indipendenza. Il focus resta poi quello di pensare ad una strategia anche oltre il 2027 con l’ obiettivo di una maggiore redditività.

