Oro a prezzi record, boom per l’export dalla Bolivia (+295%)

agenzia

Il metallo prezioso traina la crescita del settore minerario

LA PAZ, 14 LUG – Ad aprile 2025, le esportazioni di oro dalla Bolivia sono cresciute del 295,5% rispetto a marzo, per un valore di 111 milioni di dollari. Lo riferisce l’Istituto nazionale di Statistica (Ine), secondo cui si tratta del migliore risultato da dicembre 2023, quando le entrate avevano sfiorato i 78 milioni di dollari. Il boom dell’oro ha trascinato l’intero comparto minerario: le esportazioni totali di minerali hanno raggiunto i 426 milioni di dollari nel solo mese di aprile, grazie anche agli aumenti registrati per stagno (+40,5%), zinco (+18,6%), argento (+15,0%) e piombo (+6,9%). Dopo una fase di calo tra la fine del 2023 e l’inizio del 2025, le esportazioni aurifere di La Paz sono ripartite con forza all’inizio del terzo trimestre. Prima dell’impennata di aprile, a gennaio il valore era stato di 24 milioni di dollari, 23 milioni a febbraio e 28 milioni a marzo. Il rialzo è legato anche all’andamento dei prezzi internazionali, che registrano cifre record – oltre i 90 euro al grammo nel corso del 2025. Nonostante il balzo dell’oro, il commercio estero boliviano in crisi da anni, ha chiuso aprile con un saldo negativo di 137,1 milioni di dollari e il deficit nei primi quattro mesi dell’anno ha raggiunto i 571,1 milioni.

