Orsini ‘da Bce serve atto di coraggio, almeno taglio 0,5%’

agenzia

'Investimenti al minimo, serve una visione'

CAMUGNANO, 04 MAR – Dalla Bce serve “un atto molto forte, un atto di coraggio. Gli investimenti sono al minimo storico. La produzione industriale è in calo da 23 mesi. È ovvio che qui serve una visione”. Qui “serve coraggio in tutte le scelte che vengono fatte e oggi il coraggio vuol dire che almeno ci sia un taglio di almeno lo 0,5%”. Così Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, a margine della visita agli impianti Enea e Newcleo al Centro del Brasimone sull’Appennino bolognese, in vista della riunione della Bce di dopodomani.

