Orsini: ‘difendere Pirelli, serve risposta forte del Paese’

agenzia

"Oggi in stallo" con Sinochem, 'a rischio investimenti e lavoro'

ROMA, 03 GIU – “Pirelli è oggi in stallo. Serve una risposta forte del Paese. Auspichiamo che il governo difenda Pirelli, un’eccellenza del nostro Made in Italy”, avverte il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, commentando a margine di un evento a Parma la situazione di impasse legata al confronto con il socio Sinochem ed alle nuove leggi Usa che vietano l’accesso al mercato, su tecnologie sensibili, a società con soci pubblici cinesi. “Senza una riduzione stabile della quota di Sinochem sotto il 25%, Pirelli non potrà crescere negli Usa, con gravi ricadute anche in Italia: molte nuove assunzioni e importanti investimenti sarebbero infatti a rischio”, evidenzia il leader degli industriali.

