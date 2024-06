Orsini, ‘fine anno di ripartenza per produzione industriale’

agenzia

Attesa spinta da Industria 5.0 e Pnrr

ROMA, 14 GIU – I fondi di Industria 5.0 daranno una spinta agli investimenti e “l’ultimo trimestre del 2024 sarà sicuramente di ripartenza, e nel 2025 riusciremo a sprigionare i 6,3 miliardi del Pnrr”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, in occasione del conferimento del premio alla carriera a Gianni Letta durante gli Stati generali del management consulting. “La parte più importante della politica industriale – ha detto Orsini – sono gli investimenti. Veniamo da tre trimestri di industria in frenata con gli investimenti diminuiti con il decalage di Industria 5.0 e gli investimenti si sono fermati in gran parte per l’attesa di Industria 5.0”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA