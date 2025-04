Orsini: in Italia serve strategia condivisa, visione industriale

agenzia

'A rischio potenzialità di una nuova generazione di imprese'

ROMA, 12 APR – “In Italia serve una visione industriale chiara almeno a tre anni, capace di offrire stabilità a chi investe e crea lavoro. Senza una strategia condivisa, rischiamo di compromettere il potenziale di una nuova generazione di imprese”, avverte il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, partecipando al Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori: in circa 800 hanno partecipato alla due giorni in Puglia in occasione dell’evento annuale a porte chiuse Voci degli industriali under 40. “L’incertezza e i negoziati sui dazi a colpi di tweet – aggiunge – sono una minaccia per gli investimenti e la crescita. L’Europa deve rimanere compatta e votare subito il trattato Mercosur per aprire nuovi spazi di competitività”.

