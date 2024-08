Ortofrutta, siccitá e calo dei consumi minacciano il comparto

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Siccitá severa e al Sud e nelle Isole, piogge abbondanti e prolungate al Nord. Questo non depone bene per la produzione italiana di ortofrutta, che vale oltre 16 miliardi e rappresenta il 25% del totale della produzione agricola nazionale. Per quanto concerne la frutta, siamo tra i maggiori produttori al mondo di mele e pere, pesche, albicocche, uva da tavola, meloni e kiwi. Il clima, tuttavia, sta influendo su calibro, quantitá, conservabilitá del prodotto, oltre al proliferare di fitopatie. “Meloni e angurie al Nord hanno fatto fatica a raggiungere un buon livello di qualitá a causa delle basse temperature e la troppa acqua che hanno accompagnato la prima parte dell’estate – sottolinea il presidente della Federazione nazionale Frutticoltura di Confagricoltura, Michele Ponso – Pesche e albicocche hanno una qualitá discreta, ma abbiamo un’alta percentuale di scarti per la diffusione di insetti alieni e funghi”. In Piemonte si sono registrati forti attacchi del virus sharka su pesche e nettarine, ma per quelle a maturazione tardiva, con l’arrivo del caldo, la qualitá é migliorata. In Emilia-Romagna si segnala la monilia su tutte le drupacee: la forte umiditá registrata negli areali frutticoli, in particolare nel Ravennate, ha causato problemi di scarsa conservabilitá del prodotto, mentre in Veneto la campagna delle ciliegie é stata compromessa dal cracking che ha colpito l’80% del prodotto precoce. La Sicilia, regione di primo piano per la produzione di frutta, le imprese agricole sono alle prese con la peggiore crisi idrica di sempre, con interi frutteti ormai abbandonati. Siccitá grave anche in Sardegna e in Puglia. Preoccupa inoltre la flessione rilevante dei consumi di frutta estiva rispetto al passato. “Oltre al clima freddo al Nord, che ha condizionato le scelte e ritardato molto gli acquisti di frutta estiva, la causa – evidenzia Ponso – é da ricercarsi nel potere di acquisto delle famiglie che sí é eroso in modo esponenziale. E la frutta é talvolta considerata un ‘di piú’, mentre i giovani consumatori cercano lo snack veloce e pronto all’uso, prediligendo ad esempio i piccoli frutti, che quest’anno hanno avuto un buon andamento”. C’é infine una concorrenza straniera che incide pesantemente: prodotti esteri venduti sui banchi della GDO a prezzi molto bassi. “Prezzi che, alle nostre imprese, – conclude il presidente della FNP Frutticoltura – non consentirebbero neppure di coprire i costi di produzione. A riguardo servono politiche mirate a tutela della filiera, con interventi immediati e strategie lungimiranti accompagnate da adeguate misure”. (ITALPRESS). – Foto: Agenzia Fotogramma – mgg/com 12-Ago-24 16:30

