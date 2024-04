Osce, attivato Meccanismo di Vienna su torture in Russia

agenzia

Procedura è stata attivata da 41 Stati partecipanti

BOLZANO, 22 MAR – Quarantuno Stati partecipanti dell’Osce, tra cui l’Italia, hanno attivato oggi il Meccanismo di Vienna per la richiesta e lo scambio di informazioni sui casi di detenzione arbitraria e le accuse di torture e maltrattamenti nella Federazione Russa contro oppositori politici, giornalisti e manifestanti contro la guerra di aggressione russa contro l’Ucraina. Il Meccanismo di Vienna è uno strumento dell’Osce, istituito nel 1989, per lo scambio di informazioni tra Stati partecipanti nell’ambito della dimensione umana. Invocando il Meccanismo di Vienna, uno o più Stati partecipanti possono chiedere informazioni ad un altro Stato partecipante su questioni relative all’attuazione degli impegni in materia di diritti umani, democrazia e stato di diritto. L’attivazione del Meccanismo di Vienna su detenzioni arbitrarie, torture e maltrattamenti in Russia fa seguito al rapporto sulla situazione dei diritti umani nella Federazione Russa, pubblicato nel settembre 2022 a seguito dell’invocazione del Meccanismo di Mosca da parte di 38 Stati partecipanti, tra cui l’Italia.

