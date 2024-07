Osce: Loperfido (Fdi), ‘orgoglioso per nomina a vicepresidente comitato contrasto a terrorismo’

agenzia

Roma, 18 lug. “Sono orgoglioso per il ruolo che mi è stato affidato di vicepresidente del Comitato ad hoc per il contrasto al terrorismo all’Assemblea Parlamentare OSCE. Desidero ringraziare la Presidente Pia Kauma per la fiducia che ha avuto nei miei riguardi. Gli obiettivi principali dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa sono facilitare il dialogo e il confronto fra i Parlamenti delle diverse nazioni, promuovere lo sviluppo democratico, meccanismi di prevenzione e soluzione dei conflitti purtroppo in essere. Il Comitato presiede il Meccanismo di Coordinamento delle Assemblee parlamentari voluto dalla Nazioni Unite, per coordinare le attività legislative legate all’antiterrorismo e sviluppare coerenza d’azione a livello internazionale”. Lo dichiara il deputato friulano di Fratelli d’Italia Emanuele Loperfido, componente della commissione Affari Esteri della Camera.