Osimhen domani a Istanbul per firmare contratto col Galatasaray

agenzia

Punta lascia il Napoli per 75 milioni, più 10% su futura vendita

NAPOLI, 21 LUG – Victor Osimhen dovrebbe essere domani a Istanbul per le visite mediche e poi firmare il contratto con il Galatasaray. Lo si apprende da fonti turche. La vendita dell’attaccante nigeriano dal Napoli al club di Istanbul è definito e si attende solo la firma sul contratto. La società verserà subito al Napoli 40 milioni di euro, con i rimanenti 35 milioni della clausola che dovranno essere versati entro il 2026. Il nuovo contratto quinquennale con il Galatasaray è stato inviato ai manager del giocatore, che è pronto a firmare. Se Osimhen verrà ceduto nei primi due anni a un club italiano ci sarà un’importante penale per il Galatasaray nei confronti del Napoli e, comunque, in qualsiasi vendita futura del bomber il club azzurro incasserà il 10% del ricavo della squadra turca.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA