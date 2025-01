Otto anni da Rigopiano, sede commemorazione cambia per maltempo

agenzia

Comitato Vittime, 'necessità di prevenire ogni criticità'

PESCARA, 18 GEN – A causa del maltempo e delle nevicate in corso in montagna, cambia la sede delle commemorazioni per l’ottavo anniversario della tragedia dell’hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), travolto e distrutto, il 18 gennaio del 2017, da una valanga che provocò la morte di 29 persone. Lo fa sapere il Comitato Vittime Rigopiano, promotore dell’evento odierno, sottolineando di aver “condiviso la pericolosità del sito in quota e la necessità di prevenire ogni criticità”. La cerimonia commemorativa si terrà quindi all’interno della chiesa di San Nicola di Bari di Farindola (Pescara). Alle 15 è previsto l’afflusso presso il bivio Mirri di Farindola, da dove qualche minuto dopo partirà la fiaccolata; giunti nella piazzetta davanti alla chiesa (dove ci sarà un grande striscione con le foto delle vittime), dopo tre squilli di tromba, sarà intonato il silenzio militare, al termine del quale si entrerà in chiesa. Prima dell’inizio della celebrazione ci sarà la consegna al Comitato Vittime delle fasce del Presidente della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Seguirà la messa, al termine della quale, dopo gli eventuali interventi delle autorità intervenute, nella piazzetta antistante verranno scanditi i nomi delle vittime, saranno lanciati 29 palloncini e verrà intonato il canto ‘Signore delle cime’ dal Coro Pacini di Atri (Teramo).

