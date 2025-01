agenzia

Iniziato il comizio alla Capital One Arena di Washington

WASHINGTON, 19 GEN – Ovazione per Donald Trump quando è salito sul palco della Capital One Arena di Washington per il suo ultimo comizio da presidente-eletto. “Abbiamo vinto. Sono contento di essere tornato. Ci riprenderemo il Paese”, sono le sue prime parole, insieme allo slogan “Faremo di nuovo grande l’America”.

