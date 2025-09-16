Pa: Mattarella, ‘serve profondo aggiornamento culturale’

agenzia

Roma, 16 set. “Alla pubblica amministrazione è richiesto, oggi, un profondo aggiornamento culturale per poter operare con efficacia in un mondo che cambia sempre più rapidamente, facendo emergere rischi e opportunità. Sono a voi richieste -come ha sottolineato la presidente Severino- conoscenze, competenze e attitudini che vi consentano, in particolare, di promuovere cambiamento e innovazione”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale i vincitori del nono corso-concorso della Scuola nazionale dell’amministrazione.

