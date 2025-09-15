Pagate le azioni Mediobanca, Mps diventa primo socio col 62%

agenzia

Perfezionata l'acquisizione della quota di controllo

MILANO, 15 SET – Banca Monte dei Paschi di Siena ha pagato le azioni apportate dagli azionisti di Mediobanca all’offerta pubblica di acquisto e scambio su Piazzetta Cuccia perfezionando l’acquisizione del 62,3% del capitale dell’istituto guidato da Alberto Nagel. Lo si legge in una nota del Monte. Ai soci di Piazzetta Cuccia sono andate 2,533 azioni di Mps più 0,9 euro in contanti per ogni titolo apportato all’offerta. Nel complesso Mps ha pagato 456 milioni di euro ed emesso 1.283.301.577 azioni da scambiare con i 506.633.074 titoli Mediobanca consegnati in opas.

