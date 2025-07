Paglieri, 2024 record con oltre 254 milioni di fatturato

agenzia

Crescita a doppia cifra, investimenti confermano solidità gruppo

ALESSANDRIA, 03 LUG – Il gruppo Paglieri di Alessandria, protagonista dell’industria italiana della cura della persona, della casa e del bucato, ha chiuso l’esercizio 2024 con un nuovo record: 254 milioni di euro di fatturato, con una crescita del 12% rispetto al 2023. La performance economica è accompagnata da un miglioramento della redditività operativa: l’Ebitda cresce del 37%, raggiungendo i 36,2 milioni. Lo scorso anno sono stati prodotti circa 300 milioni di pezzi, sostenuti da una forte domanda nei mercati internazionali (+16%) e in quello domestico (+13%). Il comparto Personal Care registra un aumento del +20% nelle vendite a valore, con Felce Azzurra leadership nei bagnodoccia. Anche per il segmento Home Care un +9%, trainato da Felce Azzurra e Mon Amour. Nel corso dell’anno è stata inaugurata una nuova area produttiva ad alto contenuto tecnologico dedicata ai semilavorati per il Personal Care. Questo investimento rientra nel piano pluriennale da oltre 57 milioni (2024-2027) e consente al Gruppo di portare la capacità produttiva annua a 300 tonnellate. Paglieri, inoltre, ha rafforzato la propria struttura occupazionale con nuove assunzioni, raggiungendo circa 280 addetti. “I risultati del 2024 sono la prova concreta della solidità e della nostra visione strategica. Abbiamo saputo coniugare tradizione e innovazione – sottolinea l’ad, Debora Paglieri – consolidando la nostra presenza in Italia e nel mondo. Il merito va a un team affiatato e a un modello industriale capace di adattarsi con prontezza alle sfide di mercato”. “Con oltre 250 milioni di fatturato aggregato – aggiunge l’ad, Fabio Rossello – guardiamo al futuro con l’ambizione di rafforzare la nostra leadership e di continuare a portare nel mondo l’eccellenza di Paglieri, simbolo del Made in Italy”.

