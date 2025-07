Pakistan, almeno 13 morti per le piogge monsoniche in 24 ore

agenzia

In meno di un mese oltre 300 morti. Il Punjab il più colpito

ISLAMABAD, 20 LUG – Le piogge monsoniche hanno ucciso 13 persone e ne hanno ferite altre 20 in tutto il Pakistan nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto oggi l’Autorità nazionale per la gestione dei disastri. Dal 26 giugno i rovesci stagionali hanno causato 216 morti e 582 feriti in tutto il Paese. La provincia del Punjab è stata la più colpita, con 135 morti e 470 feriti, seguita da Khyber Pakhtunkhwa con 42 morti e 58 feriti, mentre la provincia del Sindh ha riportato 21 morti e 40 feriti. Le piogge hanno danneggiato 779 case, 196 delle quali completamente distrutte, e ucciso 195 capi di bestiame, ha precisato l’Autorità nazionale.

