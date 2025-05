Pakistan, anche 2 bambine tra vittime raid aerei indiani

Il conflitto

Morte in attacco a moschea a Bahawalpur

ISLAMABAD, 07 MAG – Due bambine di tre anni sono morte nei raid aerei indiani di ieri in Pakistan: lo ha reso noto il portavoce dell’esercito pakistano, il tenente generale Ahmed Chaudhry. Nel complesso, negli attacchi aerei indiani in sei località del Pakistan e negli scontri a fuoco tra i due eserciti in Kashmir hanno perso la vita almeno 26 civili e 46 persone sono rimaste ferite. Chaudhry ha affermato che l’attacco più sanguinoso ha ucciso 13 civili, “tra cui due bambine di tre anni”, in una moschea a Bahawalpur, nel Punjab pakistano, che secondo l’intelligence indiana era collegata ai gruppi armati del Kashmir.

