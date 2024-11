Pakistan: bomba alla stazione di Quetta, almeno 16 morti

agenzia

Una ventina i feriti, probabile attacco suicida

ISLAMABAD, 09 NOV – Almeno 16 persone sono state uccise e più di 20 sono rimaste ferite per l’esplosione di una bomba è in una stazione ferroviaria nella città di Quetta, in Pakistan. Secondo la polizia, l’esplosione è avvenuta vicino alla biglietteria poco prima della partenza di un treno. Più di 100 persone stavano aspettando il Jaffar Express per la città di Rawalpindi nel Punjab. I morti e i feriti sono stati trasportati all’Ospedale Civile di Quetta. Finora, le autorità non hanno confermato la natura dell’esplosione e nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità dell’attentato. Secondo la polizia, potrebbe trattarsi di un attacco suicida.

