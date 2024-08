Pakistan: ex premier si candida per diventare cancelliere Oxford

agenzia

Lo annuncia il suo partito

ISLAMABAD, 19 AGO – L’ex primo ministro pachistano, Imran Khan, attualmente in carcere, ha presentato domanda per diventare il prossimo cancelliere della prestigiosa università britannica di Oxford. Lo annuncia il suo partito. Khan, primo ministro dal 2018 al 2022, ha appena trascorso un anno in prigione per varie accuse, dalla corruzione all’incitamento alla violenza, che ha affermato essere politicamente motivate e progettate per tenerlo lontano dal potere. “Imran Khan aveva dato istruzioni che avrebbe voluto presentare la sua domanda e ora la sua richiesta sarà esaminata”, ha detto Sayed Zulfikar Bukhari, portavoce a Londra del partito Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) di Khan. “È una posizione onoraria, ma ha molto prestigio e peso, e poiché Imran Khan è uno dei laureati più noti di Oxford, sarebbe fantastico per lui essere cancelliere”, ha aggiunto. Chris Patten aveva annunciato a febbraio che avrebbe lasciato l’incarico di rettore dell’Università di Oxford. L’elenco dei candidati per il mandato decennale non sarà reso pubblico prima di ottobre, secondo il sito dell’università, con le votazioni che si terranno alla fine del mese. Khan si è laureato a Oxford nel 1975 dopo aver studiato filosofia, politica ed economia. L’ex playboy e star del cricket aveva spesso fatto notizia sui tabloid britannici a causa del suo stile di vita mondano. Sposato tre volte, inclusa una con Jemima Goldsmith, figlia del miliardario franco-britannico James (Jimmy) Goldsmith, in seguito si è dedicato alla filantropia e alla politica. Diventato primo ministro nel 2018, Khan è stato estromesso con una mozione di sfiducia nel 2022, dopo aver perso il sostegno degli alti funzionari.

