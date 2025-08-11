Pakistan: frana travolge volontari dopo alluvione, 9 morti

agenzia

Stavano riparando un canale danneggiato

PESHAWAR, 11 AGO – Nove volontari sono rimasti uccisi e altri tre feriti sepolti da una frana durante i lavori di ripristino di un canale d’acqua danneggiato dall’alluvione nella regione di Gilgit, nel Kashmir occupato dal Pakistan. Lo riporta l’agenzia indiana Pti. L’incidente è avvenuto domenica sera a Danyor Nullah, quando una massa di terra è crollata sugli operai, intrappolandone diversi sotto le macerie, ha riferito la polizia. È stata dichiarata l’emergenza negli ospedali locali e sono state avviate le operazioni di soccorso con l’aiuto dei residenti. Le autorità ospedaliere hanno confermato nove morti e hanno avvertito che altre persone potrebbero essere rimaste intrappolate.

