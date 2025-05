Pakistan, impegnati a rispettare la tregua con l’lndia

agenzia

Dopo le accuse di New Delhi di aver violato il cessate il fuoco

ISLAMABAD, 11 MAG – Il primo ministro pachistano, Shehbaz Sharif, ha detto che il Paese resta impegnato a rispettare la tregua nonostante le accuse del governo indiano di aver più volte violato il cessate il fuoco e di aver dichiarato che stava attuando ritorsioni. In un discorso alla nazione, Sharif ha definito l’accordo sulla tregua come un passo importante verso la de-escalation in uno degli scontri più esplosivi degli ultimi anni nell’Asia meridionale, sottolineando l’impegno del Pakistan per la pace. In una nota, il ministero degli Esteri ha poi affermato che le forze armate pachistane stanno “gestendo la situazione con responsabilità e moderazione” e ha accusato l’India di aver commesso le proprie violazioni. “Riteniamo che qualsiasi problema relativo alla corretta attuazione del cessate il fuoco debba essere affrontato attraverso la comunicazione ai livelli appropriati. Anche le truppe sul campo dovrebbero esercitare moderazione”, prosegue la nota.

