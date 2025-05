Pakistan, riunione organismo di controllo armi atomiche

agenzia

Convocata dal primo ministro Shehbaz Sharif

ISLAMABAD, 10 MAG – Il primo ministro pachistano, Shehbaz Sharif, ha convocato una riunione dell’Autorità di Comando Nazionale nel contesto dell’escalation del conflitto con l’India. L’autorità è l’organismo principale che prende decisioni sul controllo, il comando e le operazioni delle armi nucleari del Paese. Di solito, una riunione dell’autorità viene convocata solo in situazioni di guerra per discutere di questioni nucleari, commenta il Guardian. “Non ci piacerebbe vedere che la soglia nucleare venisse superata”, ha detto il ministro pachistano per la Pianificazione e lo Sviluppo, Ahsan Iqbal.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA