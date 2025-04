Pakistan, tre poliziotti uccisi in un attacco in Belucistan

agenzia

In un altro attentato nel Pakhtunkhwa almeno 6 feriti

ISLAMABAD, 15 APR – Almeno tre membri delle truppe paramilitari pachistane sono stati uccisi e altri 26 feriti oggi in due distinti attentati dinamitardi contro le forze della sicurezza nelle province pachistane del Belucistan sudoccidentale e del Khyber Pakhtunkhwa nordoccidentale- Lo hanno riferito i funzionari. Nel primo attentato un camion della polizia che trasportava personale della polizia del Belucistan è stato colpito da una bomba posizionata sul ciglio della strada nel distretto di Mastung, circa 50 chilometri a sud-est del capoluogo di provincia, Quetta. Il governo del Belucistan ha dichiarato che tre membri delle truppe paramilitari sono stati uccisi e altri 16 sono rimasti feriti, due dei quali in modo grave. I feriti sono stati trasportati al complesso medico del Belucistan a Quetta per le cure necessarie. Ore dopo, in un altro attacco nella zona di Mamund, nel distretto di Bajaur, vicino al confine con l’Afghanistan, quattro soldati e sei civili sono rimasti feriti quando un ordigno esplosivo improvvisato è esploso vicino a un veicolo delle forze di sicurezza in pattugliamento di routine. Un funzionario della sicurezza locale ha confermato all’ANSA il numero delle vittime, affermando che tra i feriti figurano anche alcuni passanti rimasti coinvolti nell’esplosione. Nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità gli attacchi. Entrambe le regioni hanno assistito a un’impennata di violenza da parte dei gruppi ribelli negli ultimi anni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA