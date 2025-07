Palazzo a fuoco a Cherasco, nel Cuneese

agenzia

I vigili del fuoco sono al lavoro

TORINO, 03 LUG – Un vasto incendio è scoppiato in serata nell’abitato di Cherasco (Cuneo), in un edificio in piazzetta degli Orti. Le fiamme hanno avvolto l’intero palazzo e sul posto ci sono squadre dei vigili del fuoco dai distaccamenti di Alba, Bra, Fossano e Savigliano. Il comando provinciale di Cuneo ha inviato un’autoscala. I pompieri sono al lavoro per spegnere le fiamme, ma anche per verificare la presenza all’interno di residenti.

