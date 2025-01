Palermo: abusi sessuali su tre giovani pazienti, neuropsichiatra condannato a 9 anni e mezzo

agenzia

Palermo, 24 gen. Con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di tre pazienti, il Tribunale di Palermo ha condannato a 9 anni e mezzo di carcere il neuropsichiatra Marcello Grasso, 74 anni. La Procura aveva chiesto la condanna a 12 anni e mezzo. La difesa del professionista, rappresentata dagli avvocati Vincenzo Lo Re e Fabrizio Biondo, ha sempre sostenuto che non si trattava di abusi sessuali ma di “percorsi terapeutici condivisi”. Deciso anche il risarcimento per le vittime, rappresentata in aula dall’avvocato Monica Genovese. Disposta una provvisionale per 80 mila euro complessivi. Decisa anche l’interdizione dalla professione medica per 5 anni per il professionista. Il medico era stato arrestato nel marzo del 2021, dopo le denunce di alcune pazienti. Oggi la condanna.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA