Palermo: appello choc di un docente ‘Togliere contatti Fb a ebrei’, il rettore ‘Prendo le distanze’

agenzia

Palermo, 26 ago. Scoppia la polemica all’università di Palermo dopo l’appello choc del professor Luca Nivarra, ordinario di Diritto civile e decano del Dipartimento di Giurisprudenza a Palermo, che invita a “togliere l’amicizia su Facebook agli ebrei”. “Non voglio intromettermi in questioni che non mi riguardano direttamente ma – scrive Nivarra sui social- avendo a disposizione pochissimi strumenti per opporci all’Olocausto palestinese, un segnale, per quanto modesto, potrebbe consistere nel ritirare l’amicizia su FB ai vostri “amici” ebrei, anche a quelli ‘buoni’, che si dichiarano disgustati da quello che sta facendo il governo di Israele e le IDF. Mentono e con la loro menzogna contribuiscono a coprire l’orrore: e’ una piccola, piccolissima cosa ma cominciamo a farli sentire soli, faccia a faccia con la mostruosita’ di cui sono complici”.