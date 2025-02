Palermo: Arnas Civico Di Cristina e Liceo Cannizzaro per Campagna Cardiologie Aperte

agenzia

Palermo, 14 feb. “La prevenzione cardiovascolare ed i principi del primo soccorso sono stati al centro di un evento formativo, teorico e pratico, organizzato dall’Arnas Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo, in adesione alla 19ª edizione della campagna nazionale “Cardiologie Aperte”, promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore – Hcf e dell’Anmco (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri), in corso fino al 16 febbraio, che ogni anno coinvolge le strutture di Cardiologia presenti sul territorio nazionale. L’iniziativa – svoltasi questa mattina presso l’Aula multimediale “Barbera” dell’azienda palermitana – è stata coordinata da Ignazio Maria Smecca, direttore dell’Uoc (Unità Operativa Complessa) Cardiologia con Utic (Unità Terapia Intensiva Cardiologica) dell’Arnas di Palermo e ha coinvolto gli studenti delle quinte classi del Liceo Scientifico Statale “S. Cannizzaro”. Il corso ha diffuso ai ragazzi nozioni teoriche sui fattori di rischio cardiovascolare ed in particolare ha focalizzato la loro attenzione su quelli modificabili; ovvero che rendono possibile evitare l’insorgenza di queste malattie, e/o arginarne l’incidenza sulla popolazione. La ratio di fondo, che ha caratterizzato i setting pratici del corso, risponde alla volontà di realizzare una formazione interattiva con gli studenti, quale chiave di volta per un e-learning efficace.

“Abbiamo scelto – spiega Walter Messina direttore generale del Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo – un approccio didattico inspirato all’esigenza di trasformare il tradizionale modello di apprendimento passivo in un’esperienza coinvolgente e partecipata, nel solco di una metodica di formazione aziendale innovativa, già abbracciata dall’Arnas, e tipica di un’organizzazione moderna, in un contesto che ambisce ad essere sempre più dinamico e competitivo. Pertanto, una formazione volta a declinare strumenti e linguaggi di divulgazione dei messaggi in grado di massimizzare la risposta psicologica cognitiva dei ragazzi, durante il processo di acquisizione di nuove conoscenze, abilità, valori, rispetto alle informazioni ricevute, affinché essi possano divenire oltre che protagonisti della costruzione della loro Salute, anche a loro volta messaggeri della cultura della prevenzione e sensibilizzare in tal senso anche i loro nuclei famigliari e la società”. Le tecniche di rianimazione cardiopolmonare sono state illustrate mediante la “simulazione” di scenari a carattere emergenziale con l’ausilio di manichini che hanno permesso agli studenti esercitazioni pratiche e la verifica empirica di quanto appreso.

I cardiologi sono soliti affermare “Il tempo è muscolo”. A tal proposito Flavia Dispensa, cardiologo intensivista dell’Arnas Civico e responsabile dell’organizzazione scientifica dell’evento, sottolinea: “La sopravvivenza dei soggetti che presentano un arresto cardiaco dipende dalla rapidità degli interventi di soccorso. La tempestività del massaggio cardiaco e, ancora, la disponibilità dei defibrillatori semiautomatici sono elementi che possono migliorare significativamente la probabilità che un soggetto sopravviva in questi casi, limitando peraltro i danni neurologici gravi. Le cronache dimostrano sempre più spesso, però, che occorre insistere sulla formazione della popolazione, perché purtroppo anche in presenza di questi strategici strumenti, spesso la carenza di conoscenze circa il loro appropriato utilizzo, riduce la portata della loro efficacia, anche laddove si registra una certa diffusione degli stessi sul territorio”.