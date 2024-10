Palermo: controlli Nas in ristoranti, sequestri e sanzioni

agenzia

Palermo, 8 ott. Nell’ambito di controlli sugli illeciti commessi nel settore della ristorazione, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Palermo hanno controllato i ristoranti cittadini e del lungomare di un quartiere costiero della provincia. Durante alcune delle ispezioni, gli specialisti del NAS hanno constatato violazioni amministrative riguardanti l’ampliamento arbitrario di alcuni locali, nonché la scorretta applicazione delle procedure di autocontrollo. Ai responsabili sono state elevate sanzioni pecuniarie per oltre 3.000 euro.