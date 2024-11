Palermo: controlli Nas sui B&B, chiuse tre strutture abusive e sanzioni amministrative

agenzia

Palermo, 20 nov. I Carabinieri dei Nas di Palermo hanno chiuso tre B&B perché abusivi. Le strutture abusive chiuse dai Nas hanno un valore complessivo di circa tre milioni di euro. I carabinieri hanno eseguito controlli a strutture turistico-ricettive del capoluogo, finalizzati a verificare le condizioni igienico sanitarie, strutturali e autorizzative, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie nella conservazione e somministrazione degli alimenti e bevande. Le irregolarità più frequenti hanno riguardato la mancanza delle prescritte registrazioni per l’avvio delle attività, carenze igienico-sanitarie e strutturali, insegne inadeguate, mancata applicazione delle procedure di autocontrollo aziendale, la mancata applicazione delle procedure inerenti alla rintracciabilita’ alimentare e l’ampliamento arbitrario dei locali e della disponibilità dei posti letto. In totale sono state sottoposte a sequestro amministrativo tre strutture ricettive del valore di circa tre milioni di euro, risultate completamente abusive poiché sprovviste di autorizzazione. In un caso, i militari hanno scoperto e sottoposto a sequestro amministrativo un apparente B&b del centro storico, che in realtà celava un vero e proprio albergo, con rilevante capacita’ ricettiva, in quanto munito di ventidue stanze e circa cento posti letto da organizzare in base alle esigenze degli ospiti. Nell’ambito dei medesimi controlli sono inoltre stati sottoposti a sequestro circa sessanta chili di alimenti vari, del valore di circa 1.500 euro, in cattivo stato di conservazione e privi della rintracciabilita’ alimentare e sono state elevate sanzioni amministrative per circa 15 mila euro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA