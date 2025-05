Palermo: gip, ‘provata indole molto violenta di Calvaruso, non pone freno a impulsi criminali’**

agenzia

Palermo, 30 apr. “Risulta adeguatamente provata l’indole estremamente cviolenta di Salvatore Calvaruso, la sua incapacità di porre freno, da solo, ai propri impulsi criminali”. E’ quanto scrive il gip Ivana Vassallo nella ordinanza di custodia cautelare in carcere per il ragazzo dello Zen di Palermo accusato di strage. Per il gip, se Calvarusso dovesse tornare in libertà, sarebbe “altamente plausibile che torni a delinquere”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA