Palermo, in 350 mila per il 400esimo Festino di Santa Rosalia

PALERMO (ITALPRESS) – Affluenza record per il 400esimo Festino di Santa Rosalia a Palermo. Secondo il Comune del capoluogo siciliano, in 350 mila si sono riversati in strada per celebrare la “Santuzza”. “È stata una festa popolare – ha commentato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla – é stata una festa offerta ai tanti turisti in visita a Palermo, il Quattrocentesimo Festino di Santa Rosalia é stata la festa della cittá. Ripercorrendo la serata di ieri, é ancora forte l’emozione provata nel corso di questa edizione che, sono certo, rimarrá nella memoria dei tanti che l’hanno potuta vivere da vicino. L’augurio é che resti impresso anche il messaggio che abbiamo voluto trasmettere in questo Festino, che é speranza e voglia di rinascere, ma anche invito ad amare e rispettare la cittá ed a farlo insieme. Come insieme e con spirito di collaborazione e sinergia é stato organizzato il Quattrocentesimo. Per questo, devo ringraziare la Curia e l’arcivescovo Lorefice per il percorso di condivisione intrapreso giá lo scorso anno in vista del Quattrocentesimo. Ringrazio il vicesindaco Cannella e i suoi uffici, la Giunta e i comitati che si sono formati e che hanno contribuito alla realizzazione del Festino, dalla Regione Siciliana, all’Assemblea Regionale Siciliana fino a tutte le associazioni culturali e di categoria. Il mio grazie va agli organizzatori, a cominciare da Marco Balich che ha creduto nel racconto di Santa Rosalia e del suo miracolo. Un sentito ringraziamento al Prefetto e a chi ha permesso di far svolgere il Festino in sicurezza e, dunque, a tutte le forze dell’ordine, al Questore, alla Polizia municipale, alla Protezione civile e a tutte le associazioni di volontariato. C’era tanta curiositá attorno a questo Festino, come dimostra l’impennata di visita, pari al 134% in piú rispetto alle scorse settimane, del sito web dedicato a questa edizione del Festino. Ringrazio i giornalisti, anche quelli venuti da altre parti d’Italia e dall’estero, per averlo raccontato. Grazie, infine, alle squadre delle aziende municipalizzate che giá da stanotte sono state al lavoro per ripulire, in particolare le aree della Cala e del Foro Italico. Un grazie alle imprese creative che hanno permesso la realizzazione di questo Festino e del suo racconto, la Balich Wonder Studio, la Odd Agency e AlbaMedia. Con loro, tutti gli artisti, le maestranze e i volontari che hanno consentito questo grande e incredibile successo”. -foto ufficio stampa Comune di Palermo- (ITALPRESS). mgg/com 15-Lug-24 16:36

