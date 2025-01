Palermo: legale pazienti abusate, ‘giusta condanna neuropsichiatra, legge uguale per tutti’

agenzia

Palermo, 24 gen. “La legge è uguale per tutti. Giustizia è fatta per le tre ragazze e per tutte coloro che non hanno avuto la forza di denunciare ed hanno subito in silenzio per paura”. Così all’Adnkronos l’avvocato Monica Genovese, la legale di parte civile delle tre pazienti del neuropsichiatra Marcello Grasso, 74 anni, condannato oggi pomeriggio a 8 anni e mezzo di carcere con l’accusa di violenza sessuale. Secondo l’accusa, che ha chiesto la condanna a 12 anni e mezzo di carcere, il professionista avrebbe proposto alle giovani un “percorso sensoriale” per combattere – sosteneva -le loro crisi d’ansia e la loro carenza di autostima. Invece avrebbe approfittato per abusare delle pazienti e costringerle a subire atti sessuali.

