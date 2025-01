Palermo: Mattarella a sorpresa in scuola De Amicis, risponde alle domande dei bambini**

agenzia

Palermo, 20 gen. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo avere incontrato i bambini della quinta C dell’Istituto De Amicis-Da Vinci di Palermo, che lo scorso novembre furono insultati in centro città per il colore della pelle, perché molti di loro sono di origini straniere, si è fermato in classe a rispondere alle loro domande. Sopra la lavagna in classe c’è una bandiera tricolore.

