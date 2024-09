Palermo: Messina (Fdi), ‘sincero cordoglio per scomparsa Maria Mattarella’

agenzia

Roma, 9 set. “Con profonda commozione e tristezza, esprimo il mio più sincero cordoglio per la scomparsa di Maria Mattarella. Ho avuto il privilegio di lavorare al suo fianco durante il mio incarico come Assessore Regionale, quando lei ricopriva il ruolo di Segretario Generale, e porto con me il ricordo di una professionista di straordinaria competenza e dedizione. Maria Mattarella è stata una figura capace di coniugare un grande rigore istituzionale con un tratto umano raro. In questo momento di dolore, mi stringo con affetto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla sua famiglia, a cui vanno le mie più sentite condoglianze”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia alla Camera, Manlio Messina.

