Palermo: molti concerti ma zero reddito, sequestrati Rolex e gioielli a cantante neomelodico

Palermo, 7 feb. Rolex, gioielli, denaro e altri beni, per un valore di oltre 220mila euro, sono stati sequestrati dalla Guardia di finanzia del comando provinciale di Palermo a un noto cantante neomelodico palermitano che risultava nullatenente e la cui famiglia percepiva il reddito di cittadinanza. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Palermo sulla base delle indagini che hanno permesso di ricostruire i redditi conseguiti dall’artista tra il 2016 e il 2022. Il cantante, che nel corso degli anni era stato destinatario di misure di prevenzione personali e al quale in diverse occasioni era stato proibito di esibirsi dal vivo, pubblicizzava attraverso i suoi profili social centinaia di concerti e feste private, “palesando – sottolineano gli investigatori – una professionalità e abitudinarietà nelle prestazioni senza tuttavia aver mai aperto una partita iva”.