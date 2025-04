Palermo: morto dopo lite strada, ai domiciliari i due fratelli arrestati

agenzia

Palermo, 2 apr. Il gip del Tribunale di Palermo dopo avere convalidato il provvedimento di fermo di Leonardo e Antonino Failla, i due fratelli di Partinico arrestati per omicidio preterintenzionale dopo la morte di Gioacchino Vaccaro, in seguito a una lite per strada, ha concesso ai due fratelli gli arresti domiciliari. Secondo quanto ricostruito dal gip tutto sarebbe iniziato nel pomeriggio di domenica quando Vaccaro era con la moglie in macchina, con il figlio minorenne, quando sono stati sorpassati da uno dei Failla. Lì sarebbe iniziato un diverbio finito in rissa. I due fratelli Failla, che si sono difesi dicendo sono stati aggrediti per primi, avrebbero iniziato a picchiare Vaccaro che poi si è recato in ospedale dove è morto. Sarà l’autopsia ad accertare le cause della morte di Vaccaro, forse una emorragia interna.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA