Palermo: Morto il barbiere di Mattarella

Palermo, 27 ott. E’morto oggi all’età di 85 anni Franco Alfonso, lo storico barbiere del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Originario di Castronovo di Sicilia (Palermo), Alfonso ha tagliato barba e capelli per quasi 70 anni nella sua storica bottega di via Catania, venduta solo poco tempo fa. “Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Franco Alfonso, storico barbiere che ha rappresentato un’icona della città. La sua passione si è trasformata nel mestiere che lo ha reso famoso e il suo salone di via Catania è diventato negli anni punto di riferimento e di incontro di diverse generazioni. Rivolgo ai suoi familiari tutta la mia vicinanza”, ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

