I due fratelli di Partinico (Palermo) in stato di fermo per omicidio preterintenzionale hanno 30 anni e 43 anni. Nella rissa, come risulta all’Adnkronos, sarebbe stato coinvolto anche il figlio e la moglie di uno dei due fratelli, ma sulle eventuali responsabilità indagano i carabinieri. L’inchiesta è coordinata dalla Procura.

