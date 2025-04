Palermo: Mulè, ‘abisso sofferenza di fronte a tragedia’

agenzia

Roma, 27 apr. “C’è solo l’abisso della sofferenza davanti alla tragedia avvenuta a Monreale la scorsa notte. C’è la disperazione per un episodio che non può trovare alcuna connessione con la ragione. Ho parlato a lungo con il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, e ho trovato un uomo sconvolto per i fatti: attraverso lui ho espresso il cordoglio per le vittime e la cristiana vicinanza ai loro familiari. Mi stringo nella preghiera a tutta la comunità di Monreale che so incredula quanto me nell’osservare la catastrofe umana seguita agli spari della scorsa notte”. Lo afferma Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera.

