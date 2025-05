Palermo, nuovo Open Day di Ortopedia a Villa Serena

agenzia

PALERMO (ITALPRESS) – Dopo il successo dell’iniziativa del 17 maggio scorso, per venire incontro alle tante richieste dei pazienti, giovedí 5 giugno dalle ore 15 é in programma una nuova giornata di visite gratuite con il dottor Giovanni Furnari, responsabile dell’Unitá funzionale di Ortopedia di Villa Serena, e con il dottor Paolo Scarso. Stavolta l’ambulatorio é dedicato alla traumatologia sportiva ed é riservato a pazienti dai 18 anni in su. È un’opportunitá che la direzione della Clinica ha voluto offrire a chi pratica sport. Furnari e Scarso provengono dall’Humanitas di Milano e hanno scelto di lavorare anche a Palermo, mettendo a disposizione dei pazienti siciliani le piú aggiornate competenze cliniche e chirurgiche in convenzione col Sistema sanitario regionale con l’obiettivo di contribuire a ridurre la mobilitá sanitaria passiva, evitando ai siciliani i viaggi fuori regione per curarsi. Per informazioni rivolgersi al CUP https://www.casadicuraserena.it/cup-prenotazioni Da sabato 7 giugno é possibile prenotare una visita, sempre su appuntamento, presso l’Ambulatorio di Ortopedia di Villa Serena in regime privato o in convenzione con le principali compagnie assicurative. Gli eventuali interventi chirurgici, invece, sono in convenzione con il SSR. -foto ufficio stampa Villa Serena – (ITALPRESS). mgg/com 23-Mag-25 13:59

