Palermo: peculato e corruzione, ex preside antimafia scuola Falcone patteggia 2 anni e mezzo

Palermo, 13 nov. Ha patteggiato una pena a due anni e mezzo di reclusione la ex preside della scuola dello Zen di Palermo, Daniela Lo Verde, accusata di peculato e corruzione. Condannato a due anni il suo ex vice, Daniele Agosta. Entrambi erano finiti in manette, e dopo poco tempo tornarono in libertà, dopo che la Procura europea aveva scoperto il furto di computer e altri supporti informatici destinati alla scuola ma anche materiale didattico, persino alimenti destinati agli studenti della scuola intitolata al giudice Giovanni Falcone allo Zen. A fare scattare l’inchiesta era stata a denuncia di una altra insegnante. Aveva scoperto che i soldi arrivati grazie ai fondi europei venivano utilizzati in modo inappropriato dalla preside ‘antimafia’, molto conosciuta. La pena è stata concordata con i pm della Procura europea Gery Ferrara e Amelia Luise.

