Palermo: Polizia Municipale sequestra ‘Solemar’

Palermo, 6 lug. La Polizia municipale di Palermo, guidata dal generale Angelo Colucciello, ha sequestrato un noto locale sul mare, all’Addaura Il sigillo è stato posto alla discoteca ‘Solemar’ sulla litoranea Lungomare Cristoforo Colombo. Il locale, come si apprende, era privo della prescritta Licenza del Questore, nonché priva del necessario Certificato di Agibilità rilasciato dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui luoghi di Pubblico Spettacolo, di idonea documentazione relativa alla Prevenzione Incendi e per di più ha una destinazione d’uso esclusivamente per lido balneare. Oltre a ciò, illecitamente hanno realizzato “una struttura di circa 400 mq tipo pedana con tubi in metallo posizionata sulla scogliera priva del prescritto Certificato di Collaudo Statico, priva del prescritto Certificato di Idoneità Statica e priva dell’Autorizzazione Antisismica, esponendo in pericolo la pubblica incolumità”. “La discoteca abusiva era gestita da una società composta da 4 soci, tutti presenti all’atto del controllo, tutti identificati e denunciati in concorso- spiegano dalla Polizia municipale era adibito, esclusivamente, ad attività di pubblico spettacolo danzante con diffusione sonora musicale all’aperto”.

