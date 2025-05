Palermo, ‘prosegue la crescita e confermiamo la guidance’

agenzia

'Nel trimestre impegnati nello sviluppo dei business regolati'

ROMA, 14 MAG – “Nei primi tre mesi dell’anno è proseguito il percorso di crescita evidenziato nel 2024, come mostrano i risultati raggiunti nel periodo, a cui hanno contribuito tutte le nostre aree di attività”. Così Fabrizio Palermo, Amministratore Delegato di Acea sui conti del primo trimestre 2025. “Nel trimestre, il Gruppo si è impegnato, in particolare, nello sviluppo dei business regolati sui quali è focalizzata la crescita futura. I risultati conseguiti e la solida struttura finanziaria ci permettono pertanto di confermare la guidance per il 2025”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA